قناة الناس ـ نصائح ذهبية للتخلص من وساوس الشيطان

وأضاف الداعية عمرو مهران، خلال برنامجه "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن الشيطان يوسوس للإنسان ويأتى له بأشياء من اليمين والشمال ويلبس الحق، حتى يقنعه بصورة متكاملة ويقنعه بأن يعيش على راحته بدون دين، ويزين له صنم العقل.
وتابع أنه بالفعل قد يقع الإنسان فى فخ الشيطان ويصبح طلبه أن يعيش بلا دين، ويضع القوانين التى تمشى بها حياته بما يناسبه، وعندما يمشى فى هذا الطريق بالفعل ويتوه ويشعر أنه بلا وجهة، يأتى له الشيطان بعد سنين، ويقول له: "دا انت تايه خالص، والوحش اللى فيك بيطلع، طيب ايه رأيك ترجع عن الفكرة اللى مش مريحاك"، لكنه يوسوس له أيضًا: "طيب هتقول للناس ايه".
وأوضح الداعية الإسلامى، أن الشيطان بهذا يبنى سد بين الإنسان ودينه وربه، وبنى خطته على أساس الفهم الخاطئ الذى تم الترويج له، وصدقه الإنسان الذى يقع فى حبائل الشيطان، لأنه سمع عن الله من أناس صوروا له أن الله مثل البشر، ويتعامل برد الفعل، وأن الدين كله حلال وحرام، ولكنها صورة خاطئة تم تصويرها له.
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