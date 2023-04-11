جدة - نرمين السيد - تناولت الداعية الدكتورة نادية عمارة، المتخصص فى الدراسات الإسلامية، جوهرة اسم الله الحميد، موضحة أن هذا الاسم المبارك ورد ذكره فى القرآن الكريم 17 مرة، ومنها ما ورد فى سورة الحج فى قول الله تعالى: "وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ".





وأوضحت الدكتورة نادية عمارة، خلال برنامجها "قلوب عامرة"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن مادة الـ"ح، وم، ود ـ حمد" تدل فى اللغة العربية على خلاف الذنب، فمثلاً تقول: "حمدت فلانا" أى أذكر محامده وصفاته الطيبة. وأضافت أن من هذه المادة أسماء "محمود ومحمد"، واسم "الحميد" على وزن "فعيل"، فهو سبحانه وتعالى الحميد المحمود على كل حال، فهو سبحانه خلق الخلق وأمدهم وهداهم إليه، وبمعرفته سبحانه وتعالى نسعد فى الدنيا والآخرة. وتابعت، أن الله سبحانه وتعالى حميد، أى يحمد نفسه لكى يعرفوه ويقبلوا عليه، ويسعدوا بالإقبال عليه دون غيره، لافتًا إلى آيات الله البينات فى الفاتحة "الحمد لله رب العالمين"، وفى سورة الأنعام: "الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس ـ جوهرة اسم الله الحميد.. شرح وافى من الدكتورة نادية عمارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.