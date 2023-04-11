قناة الناس ـ دعاء كفارة المجلس.. 12 كلمة تغفر ذنوبك

جدة - نرمين السيد - ورودت الدكتورة نادية عمارة، خلال برنامجها "قلوب عامرة"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك: إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك».
ويشير الحديث إلى أن الإنسان إذا جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فإنه فيستحب أن يختم المجلس بهذا الدعاء، تكفيرًا للذنوب
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