بسبب مسدس فى فرحها.. الشرطة تبحث عن عروس هندية

جدة - نرمين السيد - وهربت العروس الهندية من حفل زفافها بعد استخدامها مسدسا فى الحفل بعد إطلاقها لـ 4 أعيرة نارية، بالرغم من كونه أمر شائع فى الأفراح بالهند.

وبعد إطلاق النار فى حفل الزفاف، بدأت الشرطة تبحث فى ولاية أوتار براديش شمال الهند، عن العروس التى أطلقت الرصاص من مسدسها فى حفل زفافها.

وظهرت العروس فى الفيديو وهى تطلف 4 طلقات فى الهواء بعد وجودها بجانب زوجها، وأشارت الشرطة المحلية إلى أنها سجلت قضية ضد المرأة المفقودة منذ الحادث.

وأوضحت أن إطلاق النار أثناء حفلات الزفاف بعد من الأمور الشائعة فى بعض ولايات شمال الهند، وتؤدى إلى وقوع إصابات ووفيات.

وأشارت الشرطة إلى أن القانون الهندى ينص على أنه فى حالة استخدلم أسلحة نارية بشكل متسرع أو الإهمال فى إطلاق النار أثناء الاحتفالات.

وأمرت محكمة فى لوكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش، بالتحقيق فى كل قضية إطلاق نار احتفالى بغض النظر عما إذا تم تقديم شكوى للشرطة.