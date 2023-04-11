جدة - نرمين السيد - وهربت العروس الهندية من حفل زفافها بعد استخدامها مسدسا فى الحفل بعد إطلاقها لـ 4 أعيرة نارية، بالرغم من كونه أمر شائع فى الأفراح بالهند.
وبعد إطلاق النار فى حفل الزفاف، بدأت الشرطة تبحث فى ولاية أوتار براديش شمال الهند، عن العروس التى أطلقت الرصاص من مسدسها فى حفل زفافها.
وظهرت العروس فى الفيديو وهى تطلف 4 طلقات فى الهواء بعد وجودها بجانب زوجها، وأشارت الشرطة المحلية إلى أنها سجلت قضية ضد المرأة المفقودة منذ الحادث.
وأوضحت أن إطلاق النار أثناء حفلات الزفاف بعد من الأمور الشائعة فى بعض ولايات شمال الهند، وتؤدى إلى وقوع إصابات ووفيات.
وأشارت الشرطة إلى أن القانون الهندى ينص على أنه فى حالة استخدلم أسلحة نارية بشكل متسرع أو الإهمال فى إطلاق النار أثناء الاحتفالات.
وأمرت محكمة فى لوكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش، بالتحقيق فى كل قضية إطلاق نار احتفالى بغض النظر عما إذا تم تقديم شكوى للشرطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب مسدس فى فرحها.. الشرطة تبحث عن عروس هندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.