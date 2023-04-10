جدة - نرمين السيد - شدد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بالأزهر الشريف، على أنه لا يجوز صيام يوم العيد، بل ويحرم صيام هذا اليوم تمامًا، قائلاً: "لازم لازم نفطر يوم العيد، ونكسر صيامنا الطويل".





وأوضح الدكتور على فخر، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه فى يوم العيد يكون ضيافة من الله سبحانه وتعالى لعبادة، ولابد من الإفطار فيه وتناول الطعام وكسر الصيام. وأضاف أنه: "بعد الصيام الطويل فى شهر رمضان، يجب أن يكون هذا اليوم يوم فرح وسرور وطعام وشراب ونبتهج بفضل الله تعالى أننا أتمننا الصيام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس ـ لماذا لا يجوز صيام يوم العيد؟.. أمين الفتوى يُجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.