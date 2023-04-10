قناة الناس ـ كيف يستدرج الشيطان الإنسان؟ الداعية عمرو مهران يجيب

جدة - نرمين السيد - قال الداعية عمرو مهران، إن الشيطان يسعى دائمًا لتزيين الحرام أمام الإنسان، فيبدأ يوسوس له: "هى كل حاجة حرام؟.. هو الحل المتاح ليه يبقى حرام؟"، ويصور للإنسان أن الجميع يرتكب الذنوب حتى يهون عليه ارتكاب الذنب.





وأضاف الداعية عمرو مهران، خلال برنامجه "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الشيطان يستفز الإنسان لكسر القيود، محذرًا من خطوات الشيطان فى تهوين الحرام وتزيينه للناس، مستشهدًا بقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ". وتابع، أن الشيطان يحاول دائما تشوية الفطرة وسحب الإنسان لارتكاب الكبائر، خطوة خطوة، حتى يسقط الإنسان فى الخطأ، وهنا يبدأ الشيطان فى تنفير الإنسان من نفسه، وإيصاله لليأس من مغفرة الله، مؤكدًا أن هذه هى خطوات الشيطان فى استدراج الإنسان.

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