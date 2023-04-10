جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف "Huawei Enjoy 60X" بالعديد من المزايا والإمكانيات التى تجعله منافسا قويا لغيره من هواتف سامسونج وشاومى، ويكون ذلك فى 17 أبريل المقبل.
ويتميز الهاتف بشاشة من نوع "AMOLED" بقياس 6.95 بوصة، مع معدل تحديث شاشة متغير 120 هرتز فى الثانية.
ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.
ويطرح الهاتف بطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللى أمبير فى الساعة، مما يجعله أكبر هاتف بسعة بطارية فى خط إنتاج الهواتف الذكية الحالية من هواوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع اقتراب طرحه.. مواصفات هاتف هواوى الجديد «Enjoy 60X» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.