مع اقتراب طرحه.. مواصفات هاتف هواوى الجديد «Enjoy 60X»

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف "Huawei Enjoy 60X" بالعديد من المزايا والإمكانيات التى تجعله منافسا قويا لغيره من هواتف سامسونج وشاومى، ويكون ذلك فى 17 أبريل المقبل.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع "AMOLED" بقياس 6.95 بوصة، مع معدل تحديث شاشة متغير 120 هرتز فى الثانية.

ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

ويطرح الهاتف بطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللى أمبير فى الساعة، مما يجعله أكبر هاتف بسعة بطارية فى خط إنتاج الهواتف الذكية الحالية من هواوى.