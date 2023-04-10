عرض ياقوتة ضخمة للبيع بسعر 30 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - ويبلغ وزن تلك الياقوتة 55.22 قيراط غير مألوفة بسبب موقعها، لأنه كان من المعتقد أن دولة بورما هى الوحيدة التى تمتلك ياقوتا بذلك اللون والوضوح. وتم العصور على تلك الياقوتة الضخمة العام الماضى فى موزمبيق، بمنجم تديره شركة "Fura" بـ دبى، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية. وأشار المحللون أن ذلك الاكتشاف أحدث طفرة فى صناعة الأحجار الكريمة، لذا قررت "دار سوثبى" عرض الياقوتة للبيع بما يزيد عن 30 مليون دولار. وقال الخبراء إن الياقوت يعد كنزا استثنائيا للطبيعة، وتم الاحتفال بها بسبب تألقها ووضوحها الفائق ولونها المميز "الأحمر الزاهى". ولفت أحد الخبراء إلى أن تلك الياقوتة يمكنها من أن تصبح حاملة للرقم القياسى للياقوت الأفريقى، والأحجار الكريمة بشكل عام.

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