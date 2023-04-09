قناة الناس ـ تعرف على جوهرة اسم الله «النصير» مع نادية عمارة

جدة - نرمين السيد - تناولت الداعية الدكتورة نادية عمارة، المتخصص فى الدراسات الإسلامية، جوهرة اسم الله النصير، موضحة أن هذا الاسم المبارك ورد ذكره فى القرآن الكريم 4 مرات، ومنها ما ورد فى سورة "النساء": "وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ.. بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45)".





وقالت الدكتورة نادية عمارة، خلال برنامجها "قلوب عامرة"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن اسم الله الناصر أيضًا ورد فى القرأن الكريم فى سورة "آل عمران" فى قوله تعالى: "بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150)"، موضحة أن مادة النون والصاد والراء تعنى "فعل الخير وإعطائه"، ومعناها أيضا "التأييد والمساندة والمعونة". وأضافت أن معنى النصير هى "المعين والميسر"، مؤكدة على أهمية استمداد المعونة من الله جل وعلا، لأن الإنسان لن يتبدل حاله إلا باستمداد العون من الله تعالى، وأن كل نصر مطلق هو من عند الله تعالى، مدللة بقوله تعالى: "وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

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