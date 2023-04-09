قناة الناس.. الشيخ المراغى يتلو ما تيسر من الذكر الحكيم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة الناس عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو للشيخ أحمد تميم المراغى وهو يتلو ما تيسر من الذكر الحكيم.



جدة - نرمين السيد - نشرت قناة الناس عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو للشيخ أحمد تميم المراغى وهو يتلو ما تيسر من الذكر الحكيم. ويقدم المراغى برنامج "مع التلاوة" على قناة الناس، ويختص ببيان كيفية تلاوة القرآن الكريم بشكل صحيح وإظهار الأخطاء فى القراءة وضبط مخارج الحروف.

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