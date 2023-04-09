قناة الناس ـ عبدالمعز: يوم بدر حدث فاصل وفتح عظيم فى تاريخ الإسلام

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ رمضان عبد المعز، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن أبى بكر الصديق دخل على النبى عليه السلام، فوجده يتضرع بالدعاء إلى الله وقد سقطت البردة من على كتفه، فوضعها عليه، وقال: "هون عليك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك".

وتابع، أن النبى عليه السلام خرج إلى الصحابة، وحدد لهم موقع مصرع قادة المشركين، رغم قلة عدد المسلمين وحجم جيش الكفار الهائل، وهو ما حدث بالفعل.

كما أشار إلى واقعة الصحابى سواد مع النبى صلى الله عليه وسلم، عندما سواه بالصف بالسواك، وكيف أراد سواد تقبيل بطن النبى قبل المعركة، قائلاً إنه أراد أن يكون آخر عهده بالدنيا أن يمس جسده جسد النبى.

وأكد الشيخ رمضان عبد المعز، أنه فى يوم بدر تحققت المعادلة القرآنية: "إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين"، وهو ما تحقق بالفعل فى أرض المعركة.