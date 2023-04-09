من قاله أُعطى ثواب ألف نبى.. دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - دعاء اليوم الثامن عشر من شهر رمضان
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه و آله:
"اللَّهُمَّ نَبِّهْنِى فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِى بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِى إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ".
ثواب دعاء اليوم الثامن عشر من شهر رمضان
من دعا به أُعطى ثواب ألف نبى.
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