من قاله أُعطى ثواب ألف نبى.. دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - دعاء اليوم الثامن عشر من شهر رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه و آله:

"اللَّهُمَّ نَبِّهْنِى فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِى بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِى إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ".

ثواب دعاء اليوم الثامن عشر من شهر رمضان

من دعا به أُعطى ثواب ألف نبى.