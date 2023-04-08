قناة الناس ـ خطوات تساعدك على إشباع احتياج التواصل والدعم

جدة - نرمين السيد - قال الداعية عمرو مهران، إن تلبية احتياج التواصل والدعم تبدأ لدى الإنسان عندما يبدأ بحل مشاكله، موضحًا أن هناك سنة لله فى الأرض وهى أن الله قهر القلوب، وأن من يحل مشاكله بنفسه تجرى عليه الناس وتقف معه بقلبها.





وأضاف الداعية عمرو مهران، خلال برنامجه "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه عندما يكون هناك إنسان جاد ويسعى فعلا فى حل مشاكله، ويتحملها فى صمت، فإن الله يسخر له الناس، وتدعمه رغم أنه لم يطلب من أحد شيئًا، وذلك بتسخير من الله. وأشار إلى قصة الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى ليدعم نبى يدعو إلى الله، كما وردت فى سورة "يس"، قائلاً إن الله سيرسل لك الجنود التى تدعمك، وتلبى احتياج الدعم عندك. وتابع، أن من الأشياء التى تجلب لك الدعم هو التواصل مع الناس دون طلب المساعدة، مضيفًا أن العلماء دائمًا يوصون بالتواصل مع من تحبهم ويحبونك.

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