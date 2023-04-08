قناة الناس ـ الجندى: الله يبشر أهل الحق بتأييدهم من العقلاء المنصفين

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ خالد الجندى، إن الله سبحانه وتعالى يبشر أهل الحق بأنهم سيجدون تأييدًا من العقلاء، مدللاً بالأية 25 من سورة إبراهيم: " تُؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ".





وأضاف الشيخ خالد الجندى، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن عاقل واحد يغنيك عن الدنيا بأسرها، موضحًا أن هذا يعتبر عقل وتأييد وخطاب عاقل يشعرك بأن غرسك أتى ثماره، وأن الشجرة أينعت وأتت ثمارها. وأكد الشيخ خالد الجندى، على حاجة المجتمع المصرى إلى المزيد من العقلاء المنصفين، مشيدًا بإعلان الكثير من أوساط المثقفين تأييدهم لبلادهم وانتمائهم إليها.

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