- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - تم استبدال شعار "تويتر" فى الزاوية اليسرى العلوية بأيقونة "كلب" من عملة الدوجكوين المشفرة.
الدوجكوين هى عملة مشفرة ظهرت عام 2013، تم تصميمها للسخرية من العملات المشفرة الأخرى مثل Bitcoin وEthereum.
يعد ماسك من كبار المعجبين بـالدوجكوين، ويستخدم الميمات الخاصة به فى كثير من الأحيان وحتى الرجوع إليها أثناء استضافة Saturday Night Live.
وعلى الرغم من تغيير الشعار إلا أنه لا أحد يعرف ما يدور فى رأس ماسك، لكنه حاول الفترة الأخيرة ابتكار طرق جديدة لتصفية الضوضاء على "تويتر"، ومنح الجميع قدم المساواة مع اختراع خدمة الاشتراك المدفوع Twitter Blue.
غير أن عظم الناس يصفون التغيير بأنه محرج وعديم الفائدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لماذا غير إيلون ماسك شعار تويتر؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.