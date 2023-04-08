شؤون الحرمين تعلن اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين بالمسجد الحرام

وأشار وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية عبدالله الصولى إلى اكتمال استقبال طلبات الاعتكاف إلكترونياً واعتماد موقعين للمعتكفين فى قبو توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول فى توسعة الملك عبدالله "للرجال والنساء"، ولا يسمح بالاعتكاف فى غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته، كما سيتم الدخول من توسعة الملك فهد -رحمه الله- عبر أبواب رقم (٧٥،٧٦،٧٧،٨١،٨٢،٨٣) والدخول من توسعة الملك عبدالله -رحمه الله- عبر أبواب رقم (١٠٦، ١١٦،١١٩).
وأضاف أن منظومة الاعتكاف بالمسجد الحرام تتم وفق خطط منهجية، حيث يجرى تسخير الإمكانات البشرية والمعدات الآلية لتهيئة منظومة خدمية متكاملة تلبى رغبات المعتكفين والمعتكفات خلال شهر رمضان، رغبةً فى بذل المزيد من الجهود وتقديم كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
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