43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل لسيدة تثير الجدل

جدة - نرمين السيد - وسلطت العربية نت، الضوء على الفاتورة التى احتوت مبلغ 43 ألف جنيه توزع بين مورد خدود بسعر 2500 جنيه، وتركيب شعر بالغرامات سعره 30 ألف جنيه، وصبغة بـ 1500 جنيه وغيرها من مستلزمات التجميل. وقالت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى "أنا عملت سيشوار لشعرى وقصيته بـ 60 جنيها، وعملت مكياج فرحى كله بـ1500 جنيه، مش معقول ده حقيقى"، وعلق آخر "دى مش فاتورة كوافير.. دى فاتورة عربية عاملة حادثة وبتتصلح فى التوكيل".

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