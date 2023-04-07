سياسة جديدة من جوجل لـ مطورى التطبيقات

جدة - نرمين السيد - لتوفير مزيد من الوضوح والتحكم فى البيانات التى يشاركها المستخدمون مع التطبيقات، تقدم "جوجل" سياسة جديدة لمطورى التطبيقات.

تفرض هذه السياسة على المطورين توفير خيار للمستخدمين لحذف حساباتهم وبياناتهم من داخل التطبيق وعلى الإنترنت.

من خلال القيام بذلك، تسهل "جوجل" على المستخدمين طلب حذف البيانات وتحسين تجربة المستخدم، وهو ما سيساعد المستخدمين أيضًا فى التعرف على عناصر التحكم فى البيانات وزيادة الثقة فى "جوجل بلاى" وتطبيقاته.

فى الوقت الحالى، يتيح قسم أمان البيانات فى متجر "بلاى" للمطورين إعلان أنه "يمكنك طلب حذف هذه البيانات".

ومن الآن فصاعدًا، يجب أن تسمح التطبيقات التى تتيح إنشاء حساب "من داخل التطبيق" للمستخدمين أيضًا بطلب حذف حساباتهم، كما يجب أن يكون خيار الحذف هذا "قابلاً للاكتشاف بسهولة" داخل التطبيق وخارجه، كما هو الحال على الويب.

ويعنى المتطلب الأخير أنه "يمكن للمستخدم طلب حذف الحساب والبيانات دون الحاجة إلى إعادة تثبيت التطبيق".

يسمح قسم أمان البيانات فى متجر "بلاى" للمطورين بالإعلان عن أنه "يمكنك طلب حذف البيانات"، ولكن مع التفويض الجديد، فإن جميع التطبيقات الموجودة على متجر "بلاى" والتى تطلب من المستخدمين إنشاء حساب، "من داخل التطبيق"، "يجب أن تسمح أيضًا للمستخدمين بطلب حذف حساباتهم".

وقال لـ Bethel Otuteye، المدير الأول لإدارة المنتجات لسلامة تطبيقات "أندرويد": "بالنسبة للتطبيقات التى تمكّن إنشاء حساب التطبيق، سيحتاج المطورون قريبًا إلى توفير خيار لبدء حذف الحساب والبيانات من داخل التطبيق وعلى الإنترنت".

بموجب السياسة الجديدة، عندما يطلب المستخدم حذف حساب من أحد التطبيقات، يجب على التطبيق أيضًا حذف جميع البيانات المرتبطة بهذا الحساب، ويمكن للمستخدمين الذين لا يرغبون فى حذف حساباتهم بالكامل اختيار حذف بيانات معينة فقط عند الاقتضاء، مثل سجل النشاط أو الصور أو مقاطع الفيديو.

سيكون للقواعد الجديدة تأثير كبير على مستخدمى "جوجل بلاى"، حيث سيكون بإمكانهم الآن طلب التطبيقات لحذف تفاصيل حساباتهم والبيانات المرتبطة بها.

سيكون خيار الحذف متاحًا حتى بعد قيام المستخدم بإلغاء تثبيت التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك، طلبت "جوجل" من المطورين توفير موارد ارتباط الويب حيث يمكن للمستخدمين تقديم طلبات البيانات وحذف الحساب.

وفى منشور، ذكرت الشركة أنه يجب على المطورين إظهار المستخدمين فى حالة حذف أى بيانات.

تدعى "جوجل" أن حاسوبها الفائق الذى يعمل بالذكاء الاصطناعى أسرع من شريحة "Nvidia A100".

لن يكون التعطيل المؤقت أو تجميد الحسابات كافياً لمتطلبات حذف البيانات للمطورين، بل يجب على المطورين حذف بيانات المستخدم ما لم تكن هناك أسباب مشروعة، مثل المتطلبات الأمنية أو القانونية.

يجب على المطورين أيضًا الكشف عن معلومات حول كيفية احتفاظهم ببيانات المستخدم.

بالنسبة إلى تنفيذ سياسة بيانات الحساب الجديدة، ستنفذ "جوجل" السياسات الجديدة فى بداية عام 2024، وحتى ذلك الحين، طُلب من المطورين تقديم إجابات لأسئلة حذف البيانات الجديدة فى نموذج أمان بيانات التطبيق بحلول 7 ديسمبر.

وبعد 31 مايو 2024، قد تتم إزالة التطبيقات غير المتوافقة من "جوجل بلاى"، وبعد ذلك، فى بداية عام 2024، ستنعكس الإرشادات الجديدة فى قائمة متجر التطبيق على "جوجل بلاى".

يتضمن ذلك شارة حذف البيانات المحدثة فى قسم أمان البيانات ومنطقة حذف البيانات الجديدة.

والجدير بالذكر أن سياسة "جوجل" الجديدة تتبع تفويضًا مشابهًا أصدرته شركة "آبل" العام الماضى. بدءًا من يونيو 2022، تطلب "آبل" من مطورى التطبيقات توفير خيارات للمستخدمين لحذف حساباتهم من داخل التطبيقات.