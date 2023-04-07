إفطار المطرية.. إيه اليوم الحلو ده (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وانتشر عدد كبير من الفيديوهات على السوشيال ميديا ترصد ما حدث فى حفل الإفطار تحت عنوان «إيه اليوم الحلو ده». ونظم أهالى منطقة المطرية إفطارا جماعيا، وهى العادة التى بدأت منذ 9 سنوات، وتقام فى شهر رمضان من كل عام. ورصدت عدسة دوت الخليج مائدة الإفطار الرمضانى التى أقيمت فى عزبة حمادة بالمطرية، بمشاركة مئات الأشخاص من أهالى الحى وضيوفهم. واحتفل كل من حضر حفل الإفطار بشهر رمضان مرددين الأغنيات والأناشيد الخاصة بالشهر الفضيل.

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