قناة الناس.. حكم السهو فى الصلاة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال برنامج "قلوب عامرة" المذاع على قناة الناس. وأجابت نادية عمارة عن السؤال بقولها: "دائما يبنى المسلم على الأقل، لو مش فاكر صليت واحد ولا اثنين ولو مش عارف صليت أربعة ولا ثلاثة دائما اعتمد الأقل وأكمل الصلاة لأنك إذا فاتك ركعة فقد فاتك ركن ولابد أن تستدرجه".

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