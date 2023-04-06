بمواصفات مميزة.. موعد إطلاق هواتف «vivo T2 5G»

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة إطلاقها لهواتفها "vivo T2 5G" فى 11 أبريل المقبل، وتضمم عددا من الهواتف التى تحتوى على المزايا المبهرة. وتضم "vivo T2 5G" هاتفين: "vivo T2 5G" و"vivo T2x 5G"، وتحتوى على تصميم أنيق مخصص للشباب وبتكلفة مناسبة. ويأتى هواتف فيفو الجديدة بشاشة من نوع "LCD" وبقياس يبلغ 6.58 بوصة، وجودة عرض +FullHD. وتزود الهواتف بكاميرا خلفية ثلاثية الأساسية تأتى بدقة 50 ميجابيكسل، مع كاميرا مخصصة للماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل. وتقترن الهواتف بذاكرة وصول عشوائى بسعة تبدأ من 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، مع بطارية عملاقة 6000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات.

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