جدة - نرمين السيد - وتلقى الفلبينى "ديفيد تان" الكثير من الطلبيات من قبل أصحاب الحيوانات الأليفة لأجل تخليد ذكرى أصدقائهم من الكلاب والقطط والأرانب وحيوانات الهامستر. ويستعين تان بفريق مكون من 20 موظف لأجل إنشاء نسخ طبق الأصل لحيواناتهم الأليفة مستخدما الفراء الصناعى ناعم الملمس والذى يتم رشه حتى يتشابه كليا مع ألوان وملامح الحيوانات، وفقا لصحيفة "البيان". ويبلغ سعر الدمية المحشوة حوالى 65 دولارا أمريكيا، وأشار محبى الحيوانات إلى أن ذلك الثمن يستحق دفعه مقابل تخليد ذكراه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حيلة جديدة لتخليد ذكرى الحيوانات الأليفة بعد نفوقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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