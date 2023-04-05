صحيفة أسترالية تختار صورة راقص التنورة بشارع المعز الأفضل بالعالم

جدة - نرمين السيد - واختارت الصحيفة الأسترالية، صورة راقص التنورة كالأفضل ضمن مجموعة من الصور التى استعرضتها من مختلف أنحاء العالم. ولفتت الصحيفة إلى أنها اختارت أفضل الصور من وكالات الأنباء العالمية حسب اختيار محررى الصور لديها. وجاءت صورة راقص التنورة الأفضل ضمن 8 صور عرضتهم الصحيفة الاسترالية.

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