للحفاظ على «الشعيرية».. مطعم يابانى يمنع استخدام الهاتف

جدة - نرمين السيد - وتحرص المطاعم اليابانية المخصصة فى تحضير أطباق الشعيرية على تطبيق قاعدة غريبة وهى تناول الطعام بسرعة ومغادرة المكان بعدها.
وبدأ أحد أصحاب المطاعم المخصصة للشعيرية فى حساب المدة التى يستغرقها الزبائن فى الانتظار قبل البدء بتناول الطعام، وفقا لـ "سى إن إن".
واكتشف صاحب المطعم أن الأفراد الذين يستغرقون فترة طويلة قبل تناول الطعام الساخن، كانت بسبب مشاهدة مقاطع الفيديو عبر هواتفهم.
وبعدها قرر منع الزبائن من استخدام هواتفهم أثناء تناول الطعام، وقال: "لاحظنا أن أحد الزبائن لم يبدأ بتناول الطعام إلا بعد مرور أربع دقائق بسبب مشاهدة مقاطع الفيديو باستخدام هاتفه أثناء ترك الطعام الساخن حتى يبرد".
وأوضح أن الشعيرية الرقيقة تتمدد وتفسد بسرعة كبيرة، لذا عند تركها لمدة 4 دقائق تجعل متناوليها يتذوقون وجبة سيئة.
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