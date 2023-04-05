خطوة تعرض بياناتك للاختراق عند استخدام فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية إلى أن هناك عدد من الأفراد الذين يلجأون إلى استخدام حساب "فيسبوك" للدخول إلى التطبيقات الأخرى.

وعند تسجيل الدخول للتطبيقات من خلال استخدام حساب "فيسبوك"، يسهل ذلك من الوصول إلى الملفات الشخصية وعنوان البريد الإلكترونى، لأن ذلك يتطلب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

وأوضح الخبراء أن بعض التطبيقات تطلب الأذن أحيانا للوصول إلى قائمة الأصدقاء أو القدرة على النشر، مما يسهل ذلك من الوصول إلى البيانات الشخصية، ويعرض المستخدمين للسرقة واختراق الحساب.

وقالوا أن استخدام فيسبوك لتسجيل الدخول للمواقع الأخرى يعتبر واحدا من المشاكل الكبيرة التى تمكن الهاكرز من الوصول إلى حسابات فيسبوك، مما يمكنهم من تسجيل الدخول لجميع الحسابات الأخرى التى ربطتها به، وهذه مخاطرة أمنية كبيرة.