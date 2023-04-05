تقارير: ألمانيا قد تحظر «ChatGPT».. لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وقال أولريش كيلبر، مشيرًا إلى حظر إيطاليا لـ "ChatGPT": "من حيث المبدأ، مثل هذا الإجراء ممكن أيضًا فى ألمانيا"، مضيفًا أن هذا يقع ضمن اختصاص السلطات ولم يكشف فى الحقيقة عن أى تفاصيل حول مثل هذه الخطة.

يذكر التقرير كذلك أن ألمانيا طلبت من إيطاليا مشاركة المزيد من المعلومات حول أساس حظر "ChatGPT"، مشيرًا إلى أن دولًا مثل فرنسا وأيرلندا تفكر أيضًا فى قرار إيطاليا بحظر "ChatGPT" وترغب فى مناقشة النتائج التى توصلت إليها البلاد.

نقلت رويترز عن متحدث باسم مفوض حماية البيانات فى أيرلندا "DPC" قوله: "نحن نتابع مع الجهة التنظيمية الإيطالية لفهم أساس عملها وسننسق مع جميع سلطات حماية البيانات فى الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بهذا الأمر".

وأطلقت شركة "OpenAI" تقنية "ChatGPT" فى نوفمبر من العام الماضى كبرنامج دردشة آلى تجريبى للذكاء الاصطناعى سرعان ما أصبح شائعًا للرد بطريقة شبيهة بالبشر.

تم تشغيل "ChatGPT" فى البداية على نموذج OpenAI GPT-3.5، وسرعان ما استخدمه الناس لكتابة المقالات، وإعطاء أفكار لإنشاء المحتوى، وتبسيط المعلومات المعقدة، وتأليف الشعر، وما إلى ذلك.

من أجل خدمتك أفضل، يقوم "ChatGPT" بحفظ المحادثات ولديه القدرة على استدعائها أيضًا.

تنص سياسة خصوصية "OpenAI" حول "chatbot" أيضًا على أن الشركة "تجمع معلومات شخصية مثل الاسم وعنوان البريد الإلكترونى ومعلومات الدفع عند الضرورة لأغراض تجارية".

حظرت الحكومة الإيطالية مؤخرًا "ChatGPT" بعد اتهامها بجمع بيانات المستخدمين "بشكل غير قانونى".