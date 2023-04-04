وان بلس تكشف عن أحدث إصداراتها المتوسطة Nord CE 3 Lite

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف Nord CE 3 Lite بشاشة LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FHD+، وأبعاد 20:9 وعمق ألوان 8 بت، وتدعم معدل تحديث 120Hz ومعدل لمس 240Hz، كما تأتى بسطوع 550 Nit، والذى يصل إلى 680 Nit.

ويدعم الهاتف طبقة حماية من Gorilla Glass، ويحتوى Nord CE 3 Lite على مستشعر ISOCELL HM6 رئيسى بدقة 108 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/1.67، وحجم بيكسل 0.64.

ويدعم تقنية دمج 9 بيكسل فى 1 بحجم أكبر لدعم إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.92

وتدعم الكاميرا تكبير Lossless حتى 3 مرات، وتكبير رقمى حتى 6 مرات.