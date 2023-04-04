هل الجن يسرق النقود؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أجاب الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عن قدرة الجن على اخفاء الأموال من المنزل، حيث قال له أحد المتصلين: "أعمل باليومية، وبعد انتهاء العمل أضع النقود الخاصة بى فى المنزل، أكتشفت بعد ذلك اختفاء جزءا منها من 10 لـ 20 جنيها، وحينما أسال زوجتى أو أبنائى يؤكدون عدم الأخذ منها، ويحدث ذلك معى منذ عام تقريبا، هل من الممكن أن يكون اختفاء هذه النقود بسبب الجن؟".





وقال عبدالسميع، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "انصحك بوضع النقود الخاصة بك فى أحد الأدراج داخل غرفته وغلقه بإحكام والاحتفاظ بالمفتاح، الأمر ليس له علاقة بالجن ممكن يكون أحد أبنائك أو زوجاتك على أخد الجزء المفقود من النقود الخاصة، دون إبلاغك بذلك". وأشار أمين الفتوى، إلى أنه يوجد سبب حقيقى لاختفاء هذه النقود، وهو أن يكون الزوجة أو أحد الأولاد حصل عليها، ولا يوجد شئ آخر بخلاف ذلك. وانطلقت قناة "الناس" فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023. وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كافة مجالات الحياة.

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