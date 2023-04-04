قناة الناس.. من هم أعمام النبى الأربعة الذين أدركوا البعثة؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت معلومة اليوم عن عالم مصرى من علماء الشريعة، قالوا عنه إنه مجدد القرن التاسع الهجرى، وهو أحد أكبر علماء الإسلام، هو جلال الدين السيوطى.

وأما سؤال حلقة اليوم فكان: "أربعة من أعمام النبى صلى الله عليه وسلم أدركوا البعثة، من هم؟".