قناة الناس.. من هم أعمام النبى الأربعة الذين أدركوا البعثة؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت معلومة اليوم عن عالم مصرى من علماء الشريعة، قالوا عنه إنه مجدد القرن التاسع الهجرى، وهو أحد أكبر علماء الإسلام، هو جلال الدين السيوطى.
وأما سؤال حلقة اليوم فكان: "أربعة من أعمام النبى صلى الله عليه وسلم أدركوا البعثة، من هم؟".
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