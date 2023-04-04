لإساءة استخدام بيانات الأطفال.. تغريم «تيك توك» 16 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وأشار مكتب مفوض المعلومات إلى أن تلك الغرامة بسبب انتهاكات متعددة لقانون حماية البيانات، من بينها استخدام البيانات الشخصية لأطفال أقل من 13 عامًا دون موافقة الوالدين، وفقا لما جاء فى قناة "القاهرة الإخبارية".
وأفاد المكتب بأن تطبيق مقاطع الفيديو المملوك لشركة صينية لم يتخذ الإجراءات الكافية للتحقق من هوية مستخدمي المنصة، وحذف المستخدمين من الأطفال دون السن.
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