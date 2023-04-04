جدة - نرمين السيد - وقام إيلون ماسك بتغيير شعار "تويتر" من العصفور الأزرق، لشعار العملة الرقمية المشفرة "دوج كوين". وبعد تغيير شعار "تويتر" نشر إيلون ماسك تغريدة ليقول فيها "كما وعدت". وكشفت التقارير عن ارتفاع قيمة العملة المشفرة "دوج كوين" بأكثر من 30%، بعد تغيير شركة تويتر لشعارها، وفقا لـ "سكاى نيوز". ويذكر أن إيلون ماسك بدأ فى ترويج العملة المشفرة "دوج كوين" منذ سنوات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيلون ماسك يستبدل شعار تويتر من عصفورة إلى كلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.