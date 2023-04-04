بنكهة القرفة.. فك شيفرة رائحة عطر الملكة كيلوباترا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التقارير أن عطر الملكة كيلوباترا المكتوب وصفته بالنقوش المحفورة على جدران المعابد، توصل صانعو العطور إليه بعد تسخين الزيت لمدة 10 أيام قبل نقعة فى الأخشاب.
وعلق شون كوجلين، باحث بالأكاديمية التشيكية للعلوم، أن وصفة عطر الملكة كيلوباترا تعد لغزا بالنسبة له.
وجاء بتقرير فى "سكاى نيوز" يكشف عن العلماء الذين أصبحوا قادرين على فك رموز الروائح السابقة من خلال الاستعانة بتقنيات عدة حتى يسمح بدراسة البقايا الموجودة على زجاجات العطور لإعادة تركيبه من جديد.
وكثف العلماء جهودهم مؤخرا لأجل إعادة تركيب عطر كيلوباترا ومنهم الخبيران روبرت ليتمان، وجاى سيلفرشتاين.
وعند وصف رائحة عطر الملك كيلوباترا، أشاروا إلى أنها دافئة ومميزة وتتمتع بنكهة خفيفة من القرفة.
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