توقعات الأبراح اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023.. مفاجآت جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

حاول السيطرة على أعصابك فى العمل.. تحتاج أن تخبر شريكك حول ما تشعر به.. عليك الاستفادة من أفكارك لتحسين حالتك المادية.

برج الثور

تفاءل بشأن فرصة مهنية جديدة.. يساعد التحدث مع شريكك على تقوية العلاقات بينكما.. حاول أن تتخلص من أى ديون تمنعك من فعل ما تريد القيام به.

برج الجوزاء

لا تتسرع حول أى أعمال جديدة.. حاول أن تشعر بالاستقرار فى علاقتك بشريكك.. حاول حل أى مشكلة مالية بحلول خارج الصندوق.

برج السرطان

تفاءل بشأن نجاح مُبهر فى عملك.. حاول الابتعاد عن شريكك الحالى لفترة من الوقت، لتقييم علاقتكما.. يساعدك العمل على تحسين أحوالك المالية.

برج الأسد

تجنب الدخول فى خلافات مع زملاء العمل.. حاول التقرب إلى شريكك بالكلام العاطفى.. احذر التبذير فى إنفاق الأموال.

برج العذراء

حاول تجنب الدخول فى المشجارات وركز على عملك.. تحتاج إلى الحديث مع شريكك حول علاقتكما.. تفاءل بشأن فرصة عمل جديدة لتحسين دخلك.

برج الميزان

تجنب أخذ الأمور على محمل شخصى.. حاول إعاد الأمور إلى مسارها فى علاقتك بشريكك.. اسعَ إلى تحسين وضعك المالى بكل الطرق.

برج العقرب

الدعم الذى تشعر به من مديرك فى العمل يساعدك على تحقيق نجاح كبير.. حاول أن تجلب الأمان علاقتك بشريكك.. اجتهد لتحقيق دخل مادى أكبر.

برج القوس

تحتاج أن تكون واثقا من نفسك أكثر من ذلك تجاه قرارات العمل.. توقف عن المماطلة، لأنها تجعل شريكك يفهمك بصورة خاطئة.. تفاءل بشأن تحسن أمورك المالية.

برج الجدى

تحتاج أن تكون أكثر صبرًا فى العمل.. حاول أن تستمتع بيومك مع شريكك.. لديك دوافع تساعدك على تحسين أحوالك المالية.

برج الدلو

حوِّل خطتك وأحلامك إلى واقع.. عليك التوقف عن إخفاء مشاعرك عن شريكك.. اغتنم أى فرصة للحصول على مكسب مالى.

برج الحوت

طاقتك مرتفعة فى العمل بصورة واضحة.. تجنب المزاح وكن أكثر جدية.. تفاءل بشأن أمورك المالية.