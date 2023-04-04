ميزة جديدة من «واتساب» تحمى من اختراق الخصوصية

جدة - نرمين السيد - تم تعيين تطبيق المراسلة للحصول على ميزة خصوصية رئيسية، والتى ستوفر لك حماية من غزاة الخصوصية.

تم رصد ميزة قفل الدردشة الجديدة فى تحديث الإصدار التجريبى من "أندرويد" 2.23.8.2، والذى يكشف أن الأشخاص سيكونون قادرين على إضافة طبقة إضافية من الأمان إلى محادثاتهم الخاصة.

وفقًا لمشاركة لقطات الشاشة بواسطة بوابة معلومات واتساب "WaBetaInfo"، سيتمكن مستخدمو تطبيق المراسة الشهير من قفل وإخفاء أى دردشة فى التطبيق.

وبحسب ما ورد سيكون الخيار مرئيًا ضمن جهة اتصال الدردشة أو معلومات المجموعة، فبمجرد أن تقرر إضافة دردشة إلى قائمة الدردشات المقفلة، سيتم إخفاؤها فى قسم منفصل فى التطبيق.

أيضًا، سيتم الوصول إلى الدردشة المقفلة فقط باستخدام بصمة المالك أو رمز المرور، وفقًا للتقرير.

يقول المصدر المذكور إن الميزة الجديدة ستصدر فى تحديث مستقبلى، فإن لم يكن هناك يوفر جدول زمنى دقيق للإطلاق، فمن المعروف أن النظام الأساسى سيطلقه بمجرد نجاح الاختبار.

حاليًا، يتم اختبار هذه الميزة على إصدار "أندرويد" من "واتساب".

تجدر الإشارة إلى أن "واتساب" يتيح لك بالفعل تعيين قفل على تطبيق المراسلة، ولكن لا يوجد خيار لإضافة رمز مرور.

مع إضافة ميزة قفل الدردشة، سيتمكن المرء من تأمين بعض الدردشات الخاصة أو المهمة التى لا يريدون أن يقرأها أى شخص.

رغم ذلك، سيكون من المزعج بعض الشيء إلغاء قفل الدردشة فى كل مرة تتلقى فيها رسالة لأن هذا شيء يحدث عند إلغاء قفل تطبيق "واتساب" باستخدام خيار بصمة الإصبع.

من المهم أيضًا ملاحظة أن تمكين ميزة الخصوصية هذه يخفى أيضًا الرسائل من لوحة الإشعارات، وبالتالى، لن تتمكن من قراءتها بمجرد تحريكها لأسفل.

يمنحك "واتساب" خيارًا يتيح لك معاينة الرسائل حتى عند تمكين قفل بصمة الإصبع، ولكن سيتعين عليك تمكينه يدويًا. على الرغم من ذلك، فلا فائدة من تمكينه، حيث ستكون رسائلك قابلة للقراءة إذا كان أى شخص آخر لديه هاتفك الذكى لبعض الوقت.