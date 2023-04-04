جدة - نرمين السيد - وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت فى فتوى لها، أنه إذا نام الصائم فى نهار رمضان، واحتلم أثناء صومه، فلا إثم ولا قضاء عليه، وصومه صحيح.

واستشهدت الدار، بقوله صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"، فالنائم لا يؤاخذ بما يحصل له أثناء نومه".

موعد أذان الفجر اليوم

وحسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة يؤذن لـ صلاة الفجر، اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة الـ 4:13 صباحا.