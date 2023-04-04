قناة الناس- «معلومة وجائزة».. ما هى الصفات التى يحبها الله عز وجل؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت معلومة اليوم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له أسماء كثيرة كـ "أحمد ومحمود وأبو القاسم وطه" وغيرها الكثير، أيضًا له الكثير من الصفات، حيث وهب الله سبحانه وتعالى له هبة أن يكون له الكثير من الأسماء والصفات.
وكان سؤال حلقة يوم: "ما هى الصفات التى يحبها الله عز وجل".
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