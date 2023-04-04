الكبير أوى 7 وجعفر العمدة يتصدران تريند تويتر بعد عرض الحلقة الـ12

جدة - نرمين السيد - وعرضت فضائية ON، مساء أمس الإثنين، الحلقة الـ12 من مسلسل الكبير أوى 7، بطولة النجم أحمد مكى، والذى ينافس به ضمن سباق دراما رمضان 2023.

وشهد الجزء السابع من المسلسل العديد من المفاجآت، كان أبرزها ظهور الراقصة لورديانة عندما حلم الكبير أنه تزوج منها، والفنانة نور، وآيتن عامر.

مسلسل "الكبير أوى"، بطولة أحمد مكى، بيومى فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبوحجاج، مصطفى غريب، سما إبراهيم، كمال أبورية، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندى.

كما عُرضت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "جعفر العمدة" الذى يخوض بطولته النجم محمد رمضان، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن.

وشهدت أحداث الحلقة، لقاء "جعفر العمدة" والذى يقوم بدوره النجم محمد رمضان، مع "سيف" والذى يقوم بدوره الفنان الشاب أحمد داش، والذى يعرض عليه المساعدة للعثور على مكان الهاتف الذى أرسل له مقطع الفيديو عن طريق صديق له وذهبا له سويًا.

مسلسل "جعفر العمدة" من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد داش، بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.