«جوجل» توجه تحذير للمليارات من مستخدمى متصفح «كروم»

جدة - نرمين السيد - وأكد جوجل على عدم تجاهل هذا التحذير، وقالت مولى بيتس، المسؤولة فى الشركة، إن المئات من مهندسى جوجل يعملون من أجل أن يظل محرك المتصفح آمنًا أمام التهديدات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تؤتى ثمارها، وثمة تحسن ملحوظ يجرى رصده بشكل مستمر، على الأقل مرة واحدة كل أسبوعين.
ونصحت الخبيرة المستخدمين بتحديث متصفح "كروم" مع التأكد من قوة الكلمات المرورية المستخدمة على المنصة.
وأوصت بوضع كلمات مرورية معقدة، وغير مستخدمة على منصات أخرى، من قبيل "KZamPPzj43T9mQM".
كما أبرزت أهمية تفادى تحميل التحذيرات والملفات التى تظهر أمام المستخدم، من أجل تفادى التعرض لبرمجيات خبيثة قد تؤدى إلى الاختراق.
ولفتت إلى أن أجهزة الحاسوب تكون فيها برامج كثيرة خبيثة فى العادة، لأن الناس لا يكترثون بالتحذيرات التى تظهر أمامهم.
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