لحماية بياناتهم.. تحذيرات لمستخدمى «Gmail»

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية إلى أن البريد الإلكترونى "Gmail" يتم من خلاله إرسال رسائل تحمل روابط ضارة وعند فتحها يمكنها سرقة البيانات الخاصة بالمستخدمين ومنها أيضا الحسابات البنكية.

وأوضح الخبراء إلى أن هناك مجموعة من الهاكرز تسمى "Kimsuky" ويقوموا بإرسال رسالة عبر التطبيق، ويحثوا المستخدمين على فتح الرسالة التى بها الامتدادات الخاصة ويتم تثبيتها على هواتفهم.

وتبدأ عمليات التصيد الاحتيالى من خلال تثبيت امتداد "كروم" معروف باسم "AF" والذى يمكن تثبيته وبعدها يتم سرقة البيانات الخاصة للمستخدمين.

وتستخدم مجموعة الهاكرز ميزة مزامنة الويب للهاتف فى "جوجل بلاى" لأجل تثبيت التطبيقات على الهواتف وإصابتها بالبرامج الضارة.