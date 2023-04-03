عاشقة للبيانو.. فرنسية تبلغ 108 أعوام تطرح ألبومها الـ 7

جدة - نرمين السيد - ولم تكل أو تمل السيدة الفرنسية من العزف على البيانو، والتى تحصل على إعجاب آلاف المتابعين عبر الإنترنت.

وتستعد تلك السيدة الفرنسية لإصدار ألبومها السابع، وأشار المتابعون إلى إعجابهم بسبب شغفها بالعزف على البيانو وإصرارها على الاستمرار فى ذلك.

وأشارت صحيفة "البيان" إلى أن السيدة المسنة تصف نفسها بسبب حماستها بأنها "شابة"، وترى أن الأعمار عبارة عن أرقام لا وجود لها.