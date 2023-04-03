جدة - نرمين السيد - ولم تكل أو تمل السيدة الفرنسية من العزف على البيانو، والتى تحصل على إعجاب آلاف المتابعين عبر الإنترنت.
وتستعد تلك السيدة الفرنسية لإصدار ألبومها السابع، وأشار المتابعون إلى إعجابهم بسبب شغفها بالعزف على البيانو وإصرارها على الاستمرار فى ذلك.
وأشارت صحيفة "البيان" إلى أن السيدة المسنة تصف نفسها بسبب حماستها بأنها "شابة"، وترى أن الأعمار عبارة عن أرقام لا وجود لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاشقة للبيانو.. فرنسية تبلغ 108 أعوام تطرح ألبومها الـ 7 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.