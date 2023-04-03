دار الإفتاء: إذا احتلم الصائم فى نهار رمضان فلا إثم ولا قضاء عليه

جدة - نرمين السيد - واستشهدت الدار بقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»، فالنائم لا يؤاخذ بما يحصل له أثناء نومه.

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