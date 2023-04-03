ارتفاع مبيعات سيارات تسلا خلال الربع الأول من العام الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "تسلا" العاملة فى صناعة السيارات الكهربائية, أنها باعت 422 ألفا و875 سيارة خلال الربع الأول من العام الجاري.





وذكرت شبكة "سى إن بى سي" الإخبارية الأمريكية أن هذا الرقم تخطى ما سلمته "تسلا" من مركبات خلال الربع الأول من العام الماضى والذى كان قد بلغ 310 آلاف و48 سيارة, وتخطى أيضا ما باعته خلال الربع الرابع من العام نفسه والذى وصل إلى 405 آلاف و278 مركبة. وأوضحت الشبكة الإخبارية أن المبيعات قد ارتفعت بعد تخفيضات الأسعار التى قامت بها تسلا.

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