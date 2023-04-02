قناة الناس.. هل تصح صلاتى بالفاتحة وسورة الكافرون فقط؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورد سؤال إلى الدكتورة نادية عمارة من مشاهدة خلال برنامج قلوب عامرة، تقول فيه: "لا أحفظ سوى الفاتحة وسورة الكافرون.. فهل تصح صلاتى؟".



جدة - نرمين السيد - ورد سؤال إلى الدكتورة نادية عمارة من مشاهدة خلال برنامج قلوب عامرة، تقول فيه: "لا أحفظ سوى الفاتحة وسورة الكافرون.. فهل تصح صلاتى؟". وردت الدكتورة نادية عمارة، بأنه يجوز وتكفى قراءة سورة الفاتحة فقط فى كل ركعة.

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