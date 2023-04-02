قناة الناس ـ ما حكم استخدام البخاخة خلال الصيام؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على فخرى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى برنامج "فتاوى الناس" الذى تقدمه الإعلامية زينب الخطيب على قناة "الناس"، إن البخاخة عبارة عن جهاز فيه هواء مضغوط يحتوى على مادة علاجية تساعد مريض الربو الذى يعانى من ضيق التنفس فى أن يستعمل البخاخ فى حلقه، فإذا دخل الهواء المضغوط فى الحلق مع المادة العلاجية وهى مادة دقيقة للغاية تساعده على التنفس بحرية ويصبح عنده تنفس طبيعى.





وأضاف: "لدراسة هذه الحالة استدعينا أطباء ومتخصصين قالوا أن هذه المادة العلاجية دقيقة للغاية وإذا استعملها المريض لا تتجاوز حلقه ولا تصل إلى الجوف فتوسع فقط الشعب الهوائية للتنفس وهذا يشبه غبار الطريق مثلًا، فهذا لا يفطر".

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