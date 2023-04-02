قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح حكم أخذ المحاليل فى نهار رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على فخرى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى برنامج "فتاوى الناس" الذى تقدمه الإعلامية زينب الخطيب على قناة "الناس"، إن الإبرة لا تُفّطر، حتى وإن كان الشخص مريض وضعيف ويحتاج إلى غذاء وتغذى بالإبرة وأخذ المحاليل فى نهار رمضان، فصيامه صحيح.





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