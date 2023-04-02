قناة الناس.. الشيخ المراغى يوضح الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة الماعون (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أوضح الشيخ أحمد تميم المراغى، عبر برنامج "مع التلاوة" الذى يقدمه على قناة "الناس"، الطريقة الصحيحة لسورة الماعون.



جدة - نرمين السيد - أوضح الشيخ أحمد تميم المراغى، عبر برنامج "مع التلاوة" الذى يقدمه على قناة "الناس"، الطريقة الصحيحة لسورة الماعون. واستقبل الشيخ المراغى مكالمات هاتفية من متصلين يتلون سورة "الماعون"، وبيّن ما بها من أخطاء والطريقة السليمة للقراءة ومخارج الحروف.

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