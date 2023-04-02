قناة الناس- لماذا نعبد الله؟.. باحث بمركز الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال خالد الشاذلى، الباحث بمرصد الأزهر للرصد والفتوى الإلكترونية، لبرنامج "فكر"، الذى يقدمه الإعلامى مهند السادات على قناة "الناس"، إن علماء الطبيعة قالوا إن الأرض نقطة فى صفحة الحياة، فالعبادات التى نعبد الله بها هى أعمال إنسان محدودة القوة ولها أجل محدود فمن المستحيل أن أعمال الإنسان تكون كثمرة أرضًا بجوار الأرض فيها أشجار وأنهار وبحار ومخلوقات.





وأضاف الباحث بمرصد الأزهر أن الله سبحانه وتعالى صاحب هذه المملكة العريضة، وهو يعلم محدودية الإنسان فى أجله وفى قوته ويعلم أنه مخلوقًا ضعيف، فإذا أمره بأمر فإنه يعود على مصلحة نفسه "الإنسان"، موضحًا أن الله تعالى بيّن ذلك فى قوله (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون).

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