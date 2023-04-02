بسبب نشر كتاب.. طفل صاحب 4 سنوات يدخل موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - ويعد الطفل الذى يدعى "سعيد راشد المهيرى" البالغ من العمر 4 سنوات، هو أصغر طفل "ذكر" ينشر كتابا.

ويحمل الكتاب عنوان "الفيل سعيد والدب" ويرصد خلالها تغلب اللطف على الغضب والصداقة غير المتوقعة بين نوعين من الحيوانات.

وأشارت أمه إلى أن طفلها كان محددا لرسالة قصته والهدف الذى يريد توصيله للقراء، كما أنه لم يكتف بكتابته فقط، بل قام بتدعيمه بالصور.

وقال الطفل: "لقد كتبت الكتاب، وكان الأمر سهلا للغاية.. وأختى ساعدتنى"، واستعان الطفل بكلمات بسيطة أثناء الكتابة.

ولفتت موسوعة جينيس إلى أن أخته تبلغ 8 سنوات من عمرها، وحققت الرقم القياسى مسبقا بعد نشر سلسلة كتب ثنائية اللغة، وسجلت أيضا الرقم القياسى لكونها أصغر شخص ينشر كتابا ثنائى اللغة "أنثى".