ريلمى تطرح هاتفها الجديد «Realme 11 Pro».. الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Realme 11 Pro" بالعديد من المواصفات الشبابية المختلفة، والتى تميزه عن غيره من الهواتف.

ويطرح هاتف "Realme 11 Pro" بشاشة منحنية مقاومة للمياه والغبار، ومن نوع "AMOLED" بقياس يبلغ 6.4 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية دائرية، تأتى الرئيسية منها بدقة 108 ميجابيكسل، والثانية بدقة 8 ميجابيكسل، والثالثة بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائى تصل لـ 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجابايت.

ويتمتع الهاتف "Realme 11 Pro" ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، بقدرة شحن بقوة 65 وات.