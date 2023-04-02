بسبب أكلة سمك.. وفاة زوجين فى ماليزيا

جدة - نرمين السيد - ودخلت امرأة تبلغ من العمر 83 عاما فى مطعم ماليزى مع زوجها صاحب الـ 84 عاما، لتناول وجبة سمك شهية.

واستعان الثنائى بالسمكة المنتفحة، وتعد طعاما شهيا معروفا بغناها بالسموم، لأجل طهيها كوجبة طعام، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الابنة للصحيفة: "كان والداى يشتريان السمك من بائع السمك نفسه لسنوات عديدة ، لذلك لم يفكر والدى فى الأمر مرتين، لم يكن ليشترى عن قصد شيئا مميتا جدا ليأكله ويعرض حياتهم للخطر".

ونظفا الزوجان السمك وطهوه لأجل تناول وجبة غداء شهية، وبعدها بدأت تظهر عليهم بعض الأعراض الغريبة التى منها صعوبة التنفس، ثم توفيا خلال ساعات.